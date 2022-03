Di Maio, serve un tavolo parallelo per la crisi umanitaria

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "È necessario istituire un tavolo parallelo per la tregua umanitaria, coinvolgendo gli attori internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Mettere in salvo queste persone innocenti è la nostra priorità e dobbiamo riuscirci nel più breve tempo possibile". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, osservando che "in Ucraina le bombe dell'esercito russo continuano a esplodere e piombano anche sui corridoi umanitari, che il governo russo continua a non rispettare. Altri civili, altri bambini continuano a rimanere vittima del conflitto. Tutto questo va fermato". (ANSA).