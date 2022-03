Covid: Francia verso il taglio dei centri di vaccinazione

(ANSA) - PARIGI, 08 MAR - La Francia si orienta verso una riduzione dei centri di vaccinazione dedicati esclusivamente alla lotta contro il coronavirus dopo la fine del mese di marzo, se il numero di contagi continuerà a calare così come accade attualmente: è quanto riferito oggi dal ministero della Salute di Parigi.

In Francia, le restrizioni sanitarie - come distanziamento, mascherine e lavoro a distanza - non troveranno più applicazione nei luoghi di lavoro da lunedì prossimo, giorno in cui le mascherine non saranno più obbligatorie al chiuso. Intanto, con l'approssimarsi della fine del pass vaccinale - equivalente del super green pass - prevista per il 14 marzo, la campagna vaccinale ha registrato "un rallentamento piuttosto marcato" la settimana scorsa, con 309.000 iniezioni, una tendenza che secondo il ministero "dovrebbe proseguire": Il numero di centri di vaccinazione "attivi", che effettuano oltre 100 iniezioni anti-Covid a settimana, è stato già ridotto a 400 contro 700 la settimana scorsa. (ANSA).