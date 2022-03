Ucraina:Elon Musk twitta, Europa riaccenda centrali nucleari

(ANSA) - BERLINO, 07 MAR - Elon Musk chiede all'Europa di riaccendere i reattori nucleari. In un tweet subito rilanciato dalla Bild on line, il visionario imprenditore americano, che sta per aprire un Gigafactory nel Brandeburgo, scrive su Twitter: "Si spera che adesso sia del tutto chiaro che l'Europa debba riattivare le centrali nucleari spente e aumentare l'attività di quelle in funzione". Questo è decisivo per la sicurezza nazionale e internazionale, aggiunge. "Inoltre l'energia nucleare è di gran lunga migliore rispetto a quella prodotta dalla combustione degli idrocarburi per il riscaldamento globale". (ANSA).