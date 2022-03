Draghi, su attuazione sanzioni tutti facciano come Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 07 MAR - "Vorrei davvero vedere che misure analoghe" sull'attuazione delle sanzioni "siano prese da tutti i nostri Paesi" come ha fatto l'Italia. Lo dice il premier Mario Draghi in un passaggio, pronunciato in inglese, della dichiarazione congiunta con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Bruxelles. "Ora dobbiamo essere tutti rapidi nell'attuazione di questo punto", ha ribadito, sempre in inglese, il capo del governo italiano. (ANSA).