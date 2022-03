Borrell, chiesto a Cina esercitare sua influenza per tregua

(ANSA) - BRUXELLES, 07 MAR - "Nel corso della riunione mi sono dovuto assentare per una conversazione con la Cina. Dal mio punto di vista la Cina non può fare da mediatrice perché la sua posizione è più vicina alla Russia ma è evidente che può esercitare la sua influenza e svolgere un ruolo per una soluzione diplomatica". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell in conferenza stampa dopo il Consiglio informale Sviluppo a Montepellier.

"Ho chiesto alla Cina di esercitare la sua influenza" sulla Russia per ottenere un "cessate fuoco" in Ucraina, ha aggiunto.

