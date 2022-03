Ucraina: Varsavia, non manderemo i nostri jet a Kiev

(ANSA) - WASHINGTON, 06 MAR - "La Polonia non manderà i suoi jet all'Ucraina, come pure non consentirà di usare i suoi aeroporti. Stiamo aiutando in molte altre aree": lo twitta la cancelleria del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, come riferiscono i media Usa. (ANSA).