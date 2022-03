Ucraina: Jamala, vincitrice di Eurovin, ha raccolto 67 mln euro

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Jamala, la cantante ucraina, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2016, ha annunciato di aver raccolto 67 milioni di euro per l'Ucraina alla selezione Eurovision in Germania il 4 marzo scorso. Lo riporta il Kyiv Independent.

Susana Alimivna Džamaladinova - in arte Jamala, diminutivo del suo cognome secondo la grafia anglosassone - ha emozionato l'Europa interpretando il suo pezzo "1944". (ANSA).