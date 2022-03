Ong, oggi 1.000 arresti in Russia in cortei antiguerra

(ANSA) - MOSCA, 06 MAR - Sono almeno 1.000 le persone arrestate oggi in manifestazioni in una trentina di città in Russia contro l'operazione militare lanciata da Mosca in Ucraina, secondo l'ong Ovd-Info.

Stando alla stessa fonte, dal 24 febbraio, data d'inizio delle operazioni militari, i manifestanti arrestati in Russia sono circa 10 mila. L'oppositore russo Alexei Navalny ha lanciato un appello ai russi affinché scendano ogni giorno in piazza per chiedere la pace. (ANSA).