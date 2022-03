Ucraina: portava in Italia bimbi di Chernobyl,paura per centrale

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 04 MAR - "Se stanotte l'attacco russo avesse fatto esplodere la centrale nucleare di Zaporizhzhia sarebbe stato un disastro per l'umanità": a dirlo all'ANSA è Giulia Evanova, l'interprete che agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso aveva accompagnato per tre, quattro anni i bambini di Chernobyl a Orvieto e nei paesi limitrofi per "soggiorni di risanamento", che consentivano ai piccoli di vivere un periodo lontano dalle radiazioni.

Giulia, assieme al marito e al figlio, subito dopo l'invasione della Russia, è riuscita a fuggire nei giorni scorsi da Kiev, per trovare rifugio a Leopoli, da dove risponde al telefono. "Abbiamo avuto davvero tanta paura questa notte. La gente della mia generazione - racconta - sa benissimo quali sono le conseguenze di una fuga radioattiva, tutti ricordano Chernobyl". "Ma la centrale presa di mira poche ore fa - spiega la donna - è molto, ma molto più grande di Chernobyl. Meglio non pensare cosa sarebbe potuto accadere". (ANSA).