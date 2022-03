Appello di Navalny a marciare contro la guerra il 6 marzo

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il principale oppositore russo Alexei Navalny ha lanciato un appello ai russi, dalla prigione in cui è rinchiuso, a scendere in piazza per manifestare nel suo Paese e nel mondo il 6 marzo prossimo contro l'invasione russa dell'Ucraina. Lo scrive l'agenzia Anp.

"Mostrate al mondo che i russi non vogliono la guerra. Venite nelle piazze di Berlino, New York, Amsterdam, Melbourne, ovunque. Siamo responsabili del futuro della Russia", ha detto ai suoi connazionali in un messaggio pubblicato sui social network, accusando Vladimir Putin "di aver gettato discredito sulla bandiera e sulla lingua russa".

Oggi il Cremlino ha chiesto ai russi "di unirsi intorno" al presidente Vladimir Putin. (ANSA).