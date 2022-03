Ucraina, Onu: un milione di persone ha lasciato il Paese

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Un milione di persone è fuggito dall'Ucraina da quando la Russia ha invaso il Paese, ha reso noto l'alto commissario dell'Onu per i rifugiati Filippo Grandi.

"In soli sette giorni abbiamo assistito all'esodo di un milione di profughi dall'Ucraina verso i paesi vicini. Per molti altri milioni di persone, all'interno dell'Ucraina, è tempo che le armi tacciano, in modo che possa essere fornita assistenza umanitaria vitale", scrive Grandi su Twitter. (ANSA).