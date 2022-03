Ucraina, Mosca prepara lo sbarco a Odessa

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Le forze russe si stanno dirigendo verso Odessa e si preparano allo sbarco. Secondo fonti dell'intelligence Usa, citate dalla tv spagnola Rtve, in Crimea ci sono già diverse navi in ;;attesa dell'arrivo delle truppe di terra per lanciare l'attacco dal mare.

Le autorità di Odessa - secondo le stesse fonti - hanno chiesto ai cittadini di recarsi in un rifugio per il rischio imminente di un attacco.

Nel Mar Nero, al largo della città portuale di Odessa, sono state avvistate quattro grandi navi da guerra russe e tre motoscafi armati di missili, ha precisato da un'altra parte lo stato maggiore dell'esercito ucraino citato dal giornale spagnolo Abc. Tali movimenti, secondo il dipartimento militare ucraino, indicano che la Russia lancerà presto un attacco con l'obiettivo di impadronirsi di Odessa.

Intanto un cargo estone è affondato vicino alle coste dell'Ucraina, nei pressi di Odessa, in Ucraina, dopo un'esplosione. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando la Reuters. (ANSA).