Spagna, libertà condizionale per il cognato del re

Una giudice spagnola ha concesso la libertà condizionale a Iñaki Urdangarin, cognato del re Felipe VI condannato a quasi sei anni di reclusione per un caso di corruzione. Lo riportano l'agenzia Efe ed altri media iberici.

La decisione è stata adottata dopo che Urdangarin, sposo della principessa Cristina (sorella maggiore di Felipe VI), ha scontato due terzi della pena.

Il cognato del re, che secondo quanto reso noto a gennaio è in processo di separazione da Cristina, aveva già comunque ottenuto misure di clemenza per buona condotta: grazie ad esse, da giugno non era più obbligato a pernottare in carcere.