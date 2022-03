Kadyrov, taglia di 500.000 dlr su teste nazionalisti ucraini

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il leader ceceno filo-russo Ramzan Kadyrov ha offerto una taglia di 500.000 dollari "per la testa di ciascuno degli ufficiali" del battaglione Azov ucraino, una formazione di estrema destra composta in gran parte da volontari e poi integrata nella Guardia nazionale dell'Ucraina. L'annuncio è stato dato sul canale Telegram dello stesso Kadyrov, citato dal sito Rbk.

Il messaggio è accompagnato da un video di Kadyrov in compagnia di membri delle forze speciali cecene, che secondo il leader stanno combattendo in Ucraina, dove avrebbero conquistato "la più grande base militare" del Paese.

Nel messaggio non si forniscono precisazioni su dove sarebbe situata tale base. (ANSA).