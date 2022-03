Covid, la Francia sospende il super green pass dal 14 marzo

(ANSA) - PARIGI, 03 MAR - Il pass vaccinale, il super green pass francese, sarà sospeso dal 14 marzo in Francia e dallo stesso giorno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina al chiuso. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex, in seguito al miglioramento della situazione sanitaria legata al Covid. La mascherina resta obbligatoria unicamente sui trasporti pubblici. (ANSA).