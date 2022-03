Allarme media russi, è censura di stato, ci chiudono

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il presidente Vladimir Putin ha ufficialmente introdotto la censura di stato e in poche ore, al massimo giorni, non ci saranno più media indipendenti in Russia.

La denuncia viene da Meduza, uno degli ultimissimi media indipendenti che ancora pubblicano nella federazione. In un editoriale dal titolo "non ci potete zittire", il sito rivela di avere ancora pochissimo tempo prima che la censura di Stato si abbatta anche su di loro come successo in rapida successione a tanti altri organi di informazione chiusi d'autorità. "La distruzione dei media indipendenti è una delle cose che ha reso possibile questa guerra", sottolineano. (ANSA).