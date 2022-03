Di Maio, Putin non sarà convinto a negoziare da gentilezza

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Vladimir Putin deve sedersi al tavolo della pace, e non lo farà con la gentilezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato a Mattino 5, in merito alle sanzioni imposte alla Russia. "Solo così possiamo farlo arretrare, ma stiamo lavorando per la pace", ha aggiunto Di Maio. (ANSA).