Casa Bianca, sanzioni su export petrolio Russia 'sul tavolo'

(ANSA) - WASHINGTON, 02 MAR - Le sanzioni contro le esportazioni russe di petrolio sono "ancora sul tavolo". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaky in un'intervista alla Cnn sottolineando l'impatto che una misura del genere avrebbe sui prezzi del gas. "Biden non vuole ribaltare il mercato petrolifero globale o danneggiare il popolo americano con un aumento dei prezzi dell'energia e del gas", ha sottolineato Psaki. Tuttavia, è un'opzione ancora "sul tavolo.

Non è fuori discussione, ma diamo molto peso alle conseguenze".

(ANSA).