Nato, non invieremo truppe o aerei in Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 01 MAR - "La Nato non invierà truppe in Ucraina o aerei nel suo spazio aereo". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg in conferenza stampa dalla base militare Lask in Polonia. "Gli Alleati provvedono al supporto militare" per Kiev. "Non manderemo aerei in Ucraina perché si tratterebbe di un'interferenza in questa guerra", ha confermato il presidente della Polonia Andrzej Duda. (ANSA).