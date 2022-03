Mons.Shevchuk, colpito reparto maternità vicino Kiev

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 01 MAR - Nei pressi di Kiev è stato colpito un ospedale di maternità. Lo dice il capo della Chiesa greco-cattolica mons. Sviatoslav Shevchuk in un videomessaggio. "In questi ultimi momenti, in particolare questa notte, abbiamo assistito ai nuovi orrori della guerra. Abbiamo visto scuole, asili nido, cinema, musei distrutti, e al mattino un razzo ha colpito l'ospedale di maternità. Ci chiediamo, ma perсhè?". Verosimilmente il vescovo si riferisce al Centro di Assistenza per la Gravidanza di Buzova. A denunciare l'attacco è stato su Fb il suo Ceo Vitaliy Girin, il quale dice che "tutti sono stati evacuati" ma il palazzo ha "danni ingenti". (ANSA).