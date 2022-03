Le Pen e Zemmour ottengono firme per candidarsi all'Eliseo

I due candidati rivali della destra estrema alle prossime elezioni presidenziali francesi, Marine Le Pen (Rassemblement National) e Eric Zemmour (Reconquete!) hanno ottenuto le 500 firme necessarie per candidarsi ufficialmente all'Eliseo nel voto del 10 e del 24 aprile.

La scorsa settimana, Le Pen sospese la sua campagna elettorale per consacrarsi pienamente alla raccolta delle firme.

Anche il candidato sovranista Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) ha ottenuto un numero di patrocini sufficienti per ambire alla massima carica dello Stato .

Secondo il conteggio pubblicato oggi dal Consiglio costituzionale, Zemmour ha ottenuto 620 firme, Nicolas Dupont-Aignan 532, e Marine Le Pen 503. Il limite massimo per candidarsi all'Eliseo è il 4 marzo alle ore 18:00 e ancora si attende la candidatura a un secondo mandato dell'attuale presidente Emmanuel Macron, che in questi ultimi giorni sta consacrando gran parte del suo tempo alla ricerca di una soluzione di pace dopo l'invasione russa contro l'Ucraina