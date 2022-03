Amb.Zazo porta in salvo circa 20 minori, tra cui 6 neonati

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Nel trasferimento dell'ambasciata d'Italia da Kiev a Leopoli ancora in corso - a quanto apprende l'ANSA - l'ambasciatore Zazo è riuscito a portare in salvo anche circa 20 minori, tra questi 6 neonati, che aveva accolto in ambasciata in questi giorni perché privi di un posto sicuro dove stare. (ANSA).