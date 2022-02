(ANSA) - KIEV, 27 FEB - L'Ucraina conferma i negoziati con la Russia al confine con la Bielorussia. Lo riferisce la presidenza ucraina. "I negoziati tra Russia e Ucraina si terranno nella regione di Gomel", precisa da parte sua il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'agenzia russa Interfax. L'Ucraina non capitolerà e non intende cedere neanche un millimetro del proprio territorio nei negoziati con la Russia, ha poi fatto sapere il ministero degli Esteri di Kiev, citato dalla Tass.

"Vedremo cosa viene fuori dalle trattative. E' un nuovo tentativo diplomatico", ha commentato in un'intervista alla Cnn l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, in merito all'annuncio dei negoziati fra Ucraina e Russia. (ANSA).