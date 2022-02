Ucraina:Pinto (Luiss),da guerra impatto già su bilanci 2021

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - La guerra e le sanzioni occidentali provocheranno, con ogni probabilità, una serie di svalutazioni e di impatti negativi nei bilanci di aziende, banche e società finanziarie presenti in Russia o che verso il paese vantano crediti o flussi commerciali. In una conversazione con l'ANSA, il professor Eugenio Pinto docente di principi contabili internazionali alla Luiss, sottolinea come il conflitto in Ucraina e le misure sanzionatorie dell'Occidente (oltre alla ritorsioni russe) "rappresentano uno di quei 'trigger event' di cui bisogna tenere conto nella redazione dei bilanci, con ogni probabilità già quelli del 2021 e sicuramente a partire dai conti semestrali".. (ANSA).