Ucraina: notte in rifugio improvvisato per 65 orfani di Leopoli

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Stanotte siamo scesi nel rifugio. E' una cosa terribile, i bambini hanno il terrore di dormire di sopra nelle camere. Hanno paura perché volano gli aerei, non si sa cosa può accadere di notte. Per questo abbiamo deciso di preparare un rifugio sottoterra dove passeremo tutta la notte".

Lo dice in un video all'ANSA don Mykhaylo Chaban, salesiano e direttore della Casa famiglia Pokrova di Leopoli, che ospita circa 65 bambini orfani. (ANSA).