Ucraina: Eshkol Nevo, Putin mix di cattiveria e manie grandezza

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Come scrittore mi sento in diritto di dire quello che penso, a differenza della diplomazia israeliana che da una settimana sta cercando di dire qualcosa, ma non lo fa in maniera chiara. Penso che basti una conoscenza minima della storia del secolo scorso per riconoscere questo mix letale di cattiveria e manie di grandezza che ha Vladimir Putin.

Penso sia un uomo pericoloso e che la questione potrebbe uscire tranquillamente dai confini dell'Ucraina. Difronte a un comportamento del genere bisogna essere solidi e resistere, opporsi in maniera chiara, netta". Lo spiega all'ANSA Eshkol Nevo, lo scrittore israeliano autore di 'Tre piani' da cui Nanni Moretti ha tratto il film omonimo in gara al Festival di Cannes 2021, e di capolavori come Nostalgia, al suo arrivo a Roma con il nuovo atteso romanzo 'Le vie dell'Eden', pubblicato da Neri Pozza, che presenterà domenica 27 febbraio alla prima edizione della Fiera 'Testo' a Firenze, con Luca Briasco e poi a Bologna in due appuntamenti il 28 febbraio alla Biblioteca Universitaria e l'1 marzo alla Biblioteca SalaBorsa con Paolo Di Paolo.

"Sono stato in Russia due anni fa e non mi è piaciuto per niente trovarmi li. Senti nell'aria la dittatura, l'atmosfera di paura, di sospetto fra le persone. Appena sono arrivato avevo voglia di andarmene perché non mi piace stare in luoghi del genere. Tutto il potere in un solo uomo, in un uomo di questo genere è una cosa che non va bene" sottolinea Nevo. (ANSA).