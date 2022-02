Zelensky, pronto a parlare di cessate il fuoco e pace

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si dice pronto a parlare di cessate il fuoco e pace.

Lo riferisce Skynews citando un portavoce del presidente e ricordando che Zelensky aveva rifiutato in precedenza la proposta di incontrare Vladimir Putin a Minsk. Gli ucraini avevano proposto che l'incontro si tenesse in Polonia.

Il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov, ha scritto su Facebook: "Devo smentire le dichiarazioni secondo cui abbiamo rifiutato di tenere i colloqui. L'Ucraina era e resta pronta a parlare di cessate il fuoco e di pace. Questa è la nostra immutata posizione. Accettiamo l'offerta del presidente russo. In questo momento, le parti stanno discutendo il luogo e la data per tenere questo processo negoziale. Prima i negoziati cominciano, più chance ci saranno di tornare alla vita normale".

(ANSA).