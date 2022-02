Ucraina: Modi a Putin, cessare violenza, ritorno a negoziati

(ANSA) - NEW DELHI, 25 FEB - In una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, il premier indiano Narendra Modi ha chiesto l'immediata cessazione della violenza in Ucraina e ha invitato tutte le parti a tornare sulla strada dei negoziati diplomatici.

Modi ha anche "sensibilizzato il presidente russo in merito alle preoccupazione dell'India per la sicurezza dei suoi cittadini in Ucraina e ha sottolineato che il suo Paese considera come priorità il loro ritorno sicuro in India".

Il premier indiano ha ribadito "la sua convinzione di sempre che le divergenze tra la Russia e la Nato possano essere risolte solo attraverso un dialogo onesto e sincero".

Il governo di Delhi non ha ancora espresso la sua decisione sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per le sanzioni. (ANSA).