Bandiera ucraina issata a Downing Street accanto a Union Jack

(ANSA) - LONDRA, 25 FEB - Una bandiera dell'Ucraina è stata vista sventolare in queste ore sul pennone di Downing Street, come riferisce Sky News. Il gesto di solidarietà del governo britannico è arrivato a margine di un nuovo, drammatico colloquio avuto nelle prime ore di oggi dal premier Boris Johnson con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, assediato a Kiev sotto l'attacco delle forze russe.

Ieri sera la facciata della residenza del primo ministro di Sua Maestà era già stata illuminata con i colori giallo e blu e il disegno del vessillo ucraino, come altri edifici simbolo di Paesi europei e occidentali. (ANSA).