Guterres, operazione russa inaccettabile, non irreversibile

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - "L'operazione militare russa all'interno del territorio sovrano dell'Ucraina va contro le disposizioni della Carta Onu. E' sbagliata, inaccettabile, ma non irreversibile". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

"Ripeto il mio appello a Putin: fermi le operazioni militari e riporti le truppe in Russia - ha aggiunto - le decisioni dei prossimi giorni daranno forma al nostro mondo. Abbiamo bisogno di pace". (ANSA).