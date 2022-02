++ Ucraina: moglie Malinovskiy, crimine contro umanità ++

(ANSA) - BERGAMO, 24 FEB - "Questo è un crimine contro l'umanità, come si può fermare questo orrore?". E' la conclusione di una story di Instagram di Roksana, moglie di Ruslan Malinovskyi, giocatore ucraino dell'Atalanta attualmente al Pireo in attesa di giocare il ritorno del playoff di Europa League con l'Olympiacos, che l'ha condivisa a sua volta sul proprio profilo. "La mattina presto la Russia ha iniziato la guerra sull'intero territorio dell'Ucraina. Tutti gli obiettivi strategici esplodono, le persone sono inorridite, in preda al panico", scrive Roksana, originaria di Sebastopoli, in Crimea, mentre Ruslan è di Zhytomyr, nell'Ucraina occidentale (ANSA).