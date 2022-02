Ue verso sanzioni contro individui,stop scambi con Donbass

(ANSA) - BRUXELLES, 22 FEB - L'ok al primo pacchetto di sanzioni degli ambasciatori Ue, a quanto si apprende, include il bando di importazioni ed esportazioni dalle entità separatiste ucraine sul modello di quanto a suo tempo fatto per Crimea, l'inserimento nella black list di nomi ed entità (politici, militari, operatori economici, esponenti dei meccanismi di disinformazione) più eventuali ulteriori personalità tra i comandanti delle forze di "peacekeeping" russe e i leader delle repubbliche separatiste. Il via libera - che per ora non è formale ma di principio - riguarda anche il non riconoscimento dei passaporti russi rilasciati a cittadini delle due entità.

(ANSA).