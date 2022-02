Covid: la regina ha ancora sintomi, niente impegni virtuali

(ANSA) - LONDRA, 22 FEB - La regina Elisabetta, 96 anni ad aprile, ha ancora "sintomi leggeri simili a un raffreddore" dopo il contagio da Covid annunciato domenica. Lo rende noto Buckingham Palace in un breve aggiornamento, precisando che - a differenza di quanto comunicato inizialmente - la sovrana si asterrà oggi anche dagli impegni virtuali meno gravosi che avrebbe dovuto svolgere in base all'agenda diffusa dopo la notizia dell'infezione.

Elisabetta II, che risulta essere stata vaccinata tre volte e che quest'anno celebra il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di regno, aveva incontrato l'8 febbraio l'erede al trono Carlo, testato a sua volta positivo il giorno 10 (per la seconda volta dall'inizio della pandemia) e successivamente dichiarato guarito. (ANSA).