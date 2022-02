Putin decide oggi sul riconoscimento dei separatisti

(ANSA-AFP) - MOSCA, 21 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che deciderà "oggi" sul riconoscimento dei separatisti ucraini del Donbass.

Tutte le istituzioni russe si stanno esprimendo a favore del riconoscimento delle autoproclamate repubbliche dell'Ucraina orientale da parte del presidente. Dopo il parlamento, è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev. "E' impossibile che migliori la situazione in Ucraina, quindi è necessario riconoscere Lugansk e Donetsk".

Analoga richiesta è stata formulata dal capo dell'intelligence e dal ministro della Difesa. "Non c'è altra via che riconoscere" il Donbass, ha sintetizzato il ministro Lavrov. (ANSA-AFP).