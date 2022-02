Ucraina: Zelensky, 'sosteniamo cessate il fuoco immediato'

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un tweet dopo il colloquio telefonico oggi con il presidente francese Emmanuel Macron, ha sottolineato il suo sostegno per un "l'introduzione immediata di un cessate il fuoco" in Donbass.

"Vogliamo che si intensifichi il processo di pace. sosteniamo la convocazione urgente di una riunione del gruppo di contatto trilaterale (Ucraina, Russia, Osce) e l'introduzione immediata di un cessate il fuoco". Ha scritto Zelensky su Twitter. (ANSA).