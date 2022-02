Ucraina: Tass, altri bombardamenti su Donetsk

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Colpi di artiglieria sono stati uditi nelle scorse ore a Donetsk, la più grande città dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR), secondo quanto riferito da un corrispondente della TASS.

Presumibilmente - afferma l'agenzia - è in atto un bombardamento con armi pesanti.

In precedenza, la missione DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento ha affermato che le truppe ucraine hanno aperto il fuoco dei mortai in diverse aree popolate della repubblica, tra cui Donetsk. Secondo i primi rapporti, il bombardamento avrebbe preso di mira Donetsk e le città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak.

Successivamente, è stato riferito che anche i villaggi di Petrovskoye, Staromikhailovka e Kommunarovka sono stati bombardati. (ANSA).