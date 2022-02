Usa, truppe Mosca pronte a colpire l'Ucraina

(ANSA) - VILNIUS, 19 FEB - Le truppe russe al confine con l'Ucraina "sono pronte a colpire". Lo afferma il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin durante una visita in Lituania. "Si stanno dispiegando e sono pronti a colpire", ha detto aggiungendo che i soldati "si stanno spostando nelle posizioni giuste per essere in grado di condurre un attacco". (ANSA).