Von der Leyen, accordo con Giappone per invio gnl in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - Il Giappone dirotterà alcuni carichi di gas naturale liquefatto (gnl) verso l'Europa "in segno di solidarietà" davanti all'aumentare delle tensioni tra Russia e Ucraina. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo una videochiamata con il premier giapponese Kishida Fumio.

"Lavoriamo a stretto contatto per favorire la de-escalation della situazione intorno all'Ucraina e per garantire la sicurezza energetica dell'Europa", aggiunge la leader Ue.

