San Valentino: dalla Polonia un video d'amore per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Secondo i sondaggi ufficiali che ogni anno vengono condotti in Polonia, gli italiani sono tra i popoli più amati dai polacchi. Dunque, in occasione di San Valentino, l'Ambasciata di Polonia a Roma ha realizzato un video in cui gli abitanti di Varsavia mandano i loro saluti e raccontano il loro affetto per la nazione italiana. Le città d'arte, il cibo, l'allegria, l'importanza riservata alla famiglia sono le peculiarità che i cittadini polacchi apprezzano di più negli italiani. Nel video a parlare, oltre agli abitanti della Capitale, c'è l'ambasciatrice polacca in Italia, Anna Maria Anders, e lo staff dell'ambasciata polacca a Roma. (ANSA).