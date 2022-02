Marcia no vax verso Bruxelles, ma protesta è vietata

(ANSA) - BRUXELLES, 14 FEB - Centinaia fra auto, caravan e camion parte della 'carovana' della marcia no vax che prende ispirazione dalla protesta in Canada, si preparano oggi ad entrare a Bruxelles nonostante le autorità locali abbiano vietato la protesta dopo un simile tentativo a Parigi nel weekend.

Circa 1.300 veicoli sono giunti già ieri sera da tutta la Francia a Lille, città francese a ridosso del confine col Belgio, riferisce la Polizia. Si tratta di una delle molte manifestazioni di protesta organizzate in varie parti del mondo ed ispirate alle mobilitazione in Canada contro le misure anti-Covid. (ANSA).