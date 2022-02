Collisione fra treni a Monaco, un morto e diversi feriti

E' di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente ferroviario che ha coinvolto due treni pendolari vicino Monaco, in Germania. Lo riferisce la polizia.

La collisione frontale si è verificata intorno alle 16:40 ora locale e le cause non sono ancora chiare, ha precisato la polizia. Le immagini diffuse sui media tedeschi mostrano i passeggeri in piedi accanto al binario dopo lo scontro ed almeno una carrozza parzialmente deragliata. I passeggeri a bordo dei treni hanno detto al quotidiano Merkur di aver sentito un forte scoppio e di essere stati sbalzati in avanti. L'incidente è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria urbana della S-Bahn di Ebenhausen-Schaeftlarn, a sud-ovest di Monaco. A inizio serata erano oltre 200 le persone, tra soccorritori e agenti di polizia, accorse sul luogo dello scontro. Oltre ad una vittima si contano almeno 10 feriti. Una persona, rimasta inizialmente intrappolata all'interno di una carrozza, è stata liberata, secondo quanto riportano i media locali. Il tratto di binario coinvolto è stato chiuso e sono stati attivati servizi di autobus sostitutivi. Secondo la radio locale, lo scorso agosto due treni della S-Bahn si sono quasi scontrati nella stessa zona, ma entrambi i conducenti erano riusciti a frenare in tempo.