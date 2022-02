Wsj, guerra ibrida Russia con allarmi bomba e cyberattacchi

(ANSA) - NEW YORK, 13 FEB - La Russia ha già iniziato una guerra "ibrida" fatta di pressione economica, cyberattacchi e una nuova tattica, quella dei falsi allarmi bomba. L'obiettivo di Mosca - riporta il Wall Street Journal citando fonti di Kiev - è indebolire l'Ucraina e seminare panico, provocando malcontento e proteste simili a quelle fomentate nell'est del paese nel 2014 per giustificare un intervento.

La polizia ucraina ha ricevuto quasi 1.000 messaggi anonimi nel mese di gennaio, soprattutto via email, con falsi allarmi bomba in circa 10.000 luoghi, dalle scuole alle infrastrutture essenziali. (ANSA).