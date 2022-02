Scholz sbarca su twitter, prima volta per un cancelliere tedesco

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Con un tweet di congratulazioni per la rielezione del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier Olaf Scholz ha debuttato su twitter nella sua veste di cancelliere. Si tratta della prima volta in assoluto per un cancelliere tedesco, visto che Angela Merkel no ha mai utilizzato questo strumento. I tweet erano lasciati al suo portavoce Steffen Seibert che, finito il mandato, ha addirittura chiuso il suo account.

Non a caso il cinguettio di Scholz, tutto dedicato alla figura di Steinmeier che ha "saputo guidare i cittadini nei momenti difficili e ha ricoperto con passione la più alta carica dello stato", si conclude con una postilla. Al termine del virgolettato, Scholz aggiunge infatti "Hallo, Twitter!" (ANSA).