Mosca evacua staff non essenziale dall'ambasciata a Kiev

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La Russia ha invitato il personale non essenziale nella sua ambasciata in Ucraina a lasciare temporaneamente il Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dalla Tass.

"Francamente sono deluso dal fatto che tra di noi è in corso una conversazione tra un muto e un sordo, sembra che ci ascoltiamo, ma non ci sentiamo", ha poi detto Lavrov dopo il colloquio con la ministra degli Esteri britannica Liz Truss. (ANSA).