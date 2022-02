Borrell,ho risposto alla Russia a nome di tutti i Paesi Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Ho risposto a nome degli Stati membri dell'Ue alle lettere che hanno ricevuto dal ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Le tensioni e i disaccordi devono essere risolti attraverso il dialogo e la diplomazia.

Chiediamo alla Russia di allentare la tensione e di invertire il suo rafforzamento militare in Ucraina e nei dintorni e in Bielorussia". Lo ha annunciato su Twitter l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. (ANSA).