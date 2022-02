Ucraina: Stoltenberg, nessuna certezze su intenzioni Putin

(ANSA) - MADRID, 09 FEB - "È troppo presto per dire che una de-escalation è più vicina. Non abbiamo nessuna certezza sulle intenzioni di Putin": è quanto espresso dal Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista concessa al quotidiano spagnolo La Vanguardia sulla crisi in Ucraina.

La dichiarazione che segue la missione a Mosca del presidente francese Emmanuel Macron, il quale dopo aver incontrato Vladimir Putin ha affermato di aver ottenuto dal presidente russo la garanzia "che non ci sarà un'escalation".

Stoltenberg ha comunque aggiunto che "c'è bisogno di dialogo con la Russia in diversi formati", per cui gli sembra "adeguato" che Macron "sia andato a Mosca e a Kiev". E ha poi affermato che "qualsiasi successo diplomatico" richiede conversazioni "confidenziali" e che "condurre negoziati diplomatici in pubblico non è il modo migliore per trovare una soluzione, lo rende solo più difficile". (ANSA).