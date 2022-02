Germania, le riserve di gas a livello 'preoccupante'

(ANSA) - BERLINO, 09 FEB - Il livello delle riserve di gas in Germania, in un contesto di tensioni con la Russia, è sceso ad un livello "preoccupante": lo ha detto un portavoce del ministero tedesco dell'Economia e dl Clima. "Seguiamo la situazione dei livelli di stoccaggio, e in questo momento è sicuramente preoccupante", ha affermato il portavoce, precisando che al momento si attestano al 35-36%. Solo poco tempo fa erano già scesi al 40% contro l'82% del 2020. (ANSA).