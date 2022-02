Macron-Scholz-Duda, dobbiamo mantenere la pace in Europa

(ANSA) - BERLINO, 08 FEB - "Dobbiamo mantenere la pace in Europa". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Berlino, in una dichiarazione con il tedesco Olaf Scholz e il polacco Andrzej Duda. Anche Scholz ha sottolineato che va evitata la guerra in Europa.

L'incontro nel formato del triangolo di Weimar "è storico", hanno detto Duda e Scholz a Berlino, ricordando che questo formato non si teneva da 11 anni a livelli di capi di Stato.

Macron ha sottolineato che si tratta di un incontro "molto particolare". (ANSA).