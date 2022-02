Macron a Ucraina, 'Francia farà il possibile per mediazione'

(ANSA) - PARIGI, 08 FEB - "La Francia è determinata a fare tutto il possibile per proseguire gli sforzi di mediazione". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine di un incontro con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

Macron ha reso omaggio al "sangue freddo" che l'Ucraina mantiene nonostante la pressione alle sue frontiere in questo periodo di crisi.

Dopo l'incontro con Macron, il presidente ucraino ha detto di auspicare la tenuta in tempi brevi di un vertice tra i Paesi del Formato Normandia, cioè, oltre all'Ucraina, la Russia, la Francia e la Germania. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

