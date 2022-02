Gb: chiude pub più antico d'Inghilterra a causa di pandemia

(ANSA) - LONDRA, 08 FEB - E' una delle 'vittime' più illustri fra i locali che hanno dovuto chiudere i battenti nel Regno Unito a causa della pandemia di coronavirus. Si tratta del 'Ye Olde Fighting Cocks', un pub di St Albans, Hertfordshire, ritenuto il più antico d'Inghilterra con oltre mille anni di storia alle spalle o meglio nelle sue fondamenta: a detta del sito ufficiale del locale incorporano parte del Palazzo del sovrano Offa di Mercia risalente al 793 circa, mentre la pianta dell'edificio attuale è datata all'XI secolo.

Il pub però non ha retto al Covid e dopo lo scarso afflusso di clienti nei mesi dei lockdown è arrivata la rovina finanziaria e il regime di amministrazione controllata. "È stato doloroso per me e per lo staff", ha detto il gestore, Christo Tofalli, 53 anni, da dieci alla guida del locale. C'è però "il 120% di possibilità", come lui stesso ha affermato, che possa riaprire a breve grazie a un nuovo gestore. (ANSA).